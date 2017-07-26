Экспорт абрикосов из Армении значительно возрос

По положению на 26-е июля, из Армении экспортировано около 65 тысяч тонн плодов и овощей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

«В этом году уже вывезено 26 тысяч тонн абрикосов; в прошлом году эта цифра составила 19.900 тонн. За последние 7 лет таких показателей не было. Экспорт абрикосов продолжается, в холодильниках еще остались заготовленные абрикосы. Экспорт клубники составил 2500 тонн, что вдвое больше прошлогодних показателей. Из Армении вывезено 5400 тон картофеля, что втрое больше прошлогодних показателей. Основные направления экспорта – РФ, Грузия, ОАЭ, Беларусь и Украина»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

По его словам, перерабатывающими предприятиями Армении заготовлено 10.500 тонн плодов и овощей: 1330 тонн овощей, 9170 тонн плодов.

«Заготовлено 7300 тонн абрикосов, в этом году рост заготовок составил 67%»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.