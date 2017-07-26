Сотрудники МЧС обезвредили место разлившейся ртути
На территории химкомбината "Наирит" было собрано 2 кг 900 г жидкой ртути, место скопления было обезврежено. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
В сообщении отмечается, что мероприятие было осуществлено сотрудниками управления по устранению последствий катастроф и защите населения МЧС.
Ртуть в свое время использовалась для измерительных приборов. Собранное химическое вещество было перевезено на склад "Научно-исследовательского института тонкой органической химии".
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