ЕС считает невозможным открытие новых глав с Турцией

Министр ИД Турции Чавушоглу и министр по вопросам ЕС Турции Омер Челик встретились в Брюсселе с комиссаром ЕС по безопасности и внешней политике, зампредседателя Еврокомиссии Федерикой Могерини и комиссаром ЕС по вопросам еврососедства и расширения Йоханнесом Ханом. Предложение официальной Анкары по открытию новых глав ЕС с Турцией не было принято. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Во время встречи комиссар ЕС по безопасности и внешней политике, зампредседателя Еврокомиссии Федерика Могерини посчитала крайне беспокоящими аресты оппозиционеров, журнаалистов и правозащитников в Турции. «Как и раньше, мы подчеркнули, что для продолжения сотрудничества и диалога необходимы шаги по вопросам основных свобод и правового государства»,- сказала комиссар ЕС по безопасности и внешней политике, зампредседателя Еврокомиссии Федерика Могерини.

Комиссар ЕС по вопросам еврососедства и расширения Йоханнес Хан сказал, что Турция не выполнила 5 из предложенных 72 условий, и выразил озабоченность по поводу немотивированных арестов. Он напомнил, что свобода слова и собраний являются принципами демократического государства. «В данный момент открытие новых глав с Турцией представляется невозможным.

Мы озабочены арестами и вопросами свобод в Турции»,- сказал он.