Трамп заявил, что США готовят крупное торговое соглашение с Великобританией

Соединенные Штаты ведут переговоры по поводу заключения крупного торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что США и Великобритания намерены провести встречу для обсуждения вопроса о возможном заключении договора о свободной торговле после Brexit. По данным Reuters, Вашингтон и Лондон хотят гарантировать, что выход Великобритании из ЕС и из соглашений между Евросоюзом и США не отразится негативно на отношениях между двумя странами в таких областях как авиационное сообщение, защита коммерческой информации, торговля ядерными материалами и технологиями,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В интервью WSJ Трамп также коснулся Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По его словам, он намеревался сразу же после вступления в должность президента выйти из договора, однако после бесед с лидерами Мексики и Канады решил сначала дать шанс переговорам о пересмотре условий соглашения.