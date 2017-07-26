В первенстве Европы молодежная сборная Армении по баскетболу М16 победила сборную Молдовы. Как передает «Арменпресс», молодежная сборная Армении по баскетболу М16 в дивизионе C победила сборную Молдовы со счетом 78-37.

Следующая встреча состоится со сборной Мальты, 26-го июля, в 16:15 по ереванскому времени.