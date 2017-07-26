«Приезжай в Арцах»: Туристы могут любоваться Меликским дворцом в Тохе и опробовать вкус вина

В центре бувшего города-крепости Тоха находится Меликский дворец – дворцовый комплекс Мелик-Егана, построенный в 19-м веке. Полуразрушенный комплекс является заповедником, здесь во время раскопок обнарружены артефакты, с которыми можно ознакомиться на месте. Постройка уникальна тем, что является единственной сохранившейся из 5 дворцовых комплексов Арцаха.

Сейчас в селе Тох проживает около 800 жителей, имеются 3 церкви, детсад, школа с 150 учениками, школа искусств, где преподают музыку, прикладное искусство, танцы.

Гид дворца Рузанна Хачатрян сообщает, что туристический сезон начинается здесь в мае и завершается в сентябре-октябре, однако в селе нет ни гостиниц, ни гостевых домов.

Фото: Татев Дурян

«Некоторые гостили у нас дома на пару дней. Госкомитет по туризму думает об эко-туризме. Здесь, наверху, сохранилось несколько домов, которые могут служить образцами народной архитектуры. Если их восстановить, то можно будет использовать в качестве красивых гостевых домов: это уже вопрос финансов»,- сказала она.

Как передает «Арменпресс», на территории комплекса 16-го сентября пройдет 4-й фестиваль вина, который, со слов управляющего турпрограммами Министерства экономики Арцаха Артака Григоряна, включен в турпакеты.

Туристы могут здесь опробовать ряд вин, в том числе, считающееся визитной карточкой села вино «Катаро». Винзавод, производящий его, находится рядом с замком. Основатель винодельческого производства Эдик Аветисян, будучи недоволен ценами на заготовки винограда, привез обратно свой урожай, сам сделал из него вино и раздал знакомым, соседям, затем решил создать собственную марку вина.

В сезон на производстве работают 40-45 человек, они создают вино которое по достоинству оценили зарубежные эксперты.

«Приезжают эксперты, изучают почву, не могут раскрыть секрет особого аромата вина»,- говорит Эдик Аветисян. По его словам, начали они с экспорта 10 тысяч бутылок, а сейчас достигли экспорта 70 тысяч бутылок.

Марка «Катаро» предлагает на рынках белое, розовое и красное вино. Экспорт осуществляется в Испанию, Чехию, РФ, США, Англию, Прибалтику, скоро намечено новое направление – Канада.

Сюзи Мурадян

Фото – Татев Дурян

Госкомитет по туризму Армении в рамках программы «Познай свою страну» организовал для представителей СМИ 22-24-го июля познавательный тур в Арцах. Для журналистов организовали экскурсии, их ознакомили с информацией о туристическом потенциале Арцаха, о музеях, заповедниках, гостиничном комплексе и пр.