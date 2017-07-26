Эрдоган – последний человек, который может давать советы Израилю: Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ответил на заявление президента Турции Эрдогана, в котором тот обвинил израильскую сторону в попытке «отъема у мусульман» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Как передает «Арменпресс», в заявлении офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сказано:«Эрдоган – последний человек, который может давать советы Израилю».

По данному поводу высказался в Twitter и пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахсон. В его записи сказано: «Будет лучше, если Эрдоган будет интересоваться проблемами в своей стране. Дни Османской империи давно прошли».

Израильские власти решили установить металлодетекторы у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, однако после бурного международного отклика убрали металлодетекторы, установив вместо этого видеокамеры.