ООН: гуманитарный кризис в Йемене требует беспрецедентных ответных мер

Гуманитарный кризис в Йемене и спровоцированная им эпидемия холеры требуют от международного сообщества беспрецедентных ответных мер. Об этом говорится в распространенном во вторник в Сане совместном заявлении руководителей трех агентств ООН - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бисли и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка, посетивших страну с официальным визитом.

Они сообщили, что договорились координировать действия вместе с властями Йемена и партнерами, чтобы "спасти человеческие жизни и подготовиться к новым кризисам" в охваченной конфликтом стране. "Йеменский кризис требует беспрецедентного реагирования, - подчеркнули главы агентств ООН. - Мы призываем международное сообщество удвоить усилия по оказанию поддержки жителей Йемена,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Руководители ВОЗ, ВПП и ЮНИСЕФ констатировали, что Йемен столкнулся с "худшей эпидемией холеры в условиях самого крупного гуманитарного кризиса в мире". По данным ООН, только за последние три месяца в стране были зарегистрированы 400 тыс. случаев с подозрением на холеру и 1,9 тыс. связанных с ней смертей. Каждый день опасным заболеванием заражаются тысячи людей.