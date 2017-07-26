СМИ: белка оставила без света свыше 45 тысяч жителей Калифорнии

Порядка 45,5 тысячи человек остались без света в калифорнийском городе Сан-Диего из-за белки, передает телеканал CBS8.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник в районе полудня. Причиной массового отключения света в жилых домах, школах и на предприятиях стала, по предварительным данным, задевшая ЛЭП белка. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Отмечается, что примерно через час рабочим удалось восстановить электроснабжение в городе.