СМИ: белка оставила без света свыше 45 тысяч жителей Калифорнии
Порядка 45,5 тысячи человек остались без света в калифорнийском городе Сан-Диего из-за белки, передает телеканал CBS8.
По данным телеканала, инцидент произошел во вторник в районе полудня. Причиной массового отключения света в жилых домах, школах и на предприятиях стала, по предварительным данным, задевшая ЛЭП белка. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».
Отмечается, что примерно через час рабочим удалось восстановить электроснабжение в городе.
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