В Китае около трех тысяч человек эвакуировали из-за наводнения

Власти китайской провинции Шэньси эвакуировали 2,9 тысячи жителей города Юйлинь из-за сильнейшего наводнения, сообщает Центральное телевидение Китая. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ливневые дожди не прекращаются в городе несколько дней подряд, местный метеорологический центр уже трижды объявлял наивысший — красный — уровень опасности.

Согласно данным метеорологов, за последние сутки в городе выпало около 100 миллиметров осадков, сильнее всего пострадали уезды Суйдэ и Цзычжоу.

В Суйдэ прорвало дамбу, в результате чего весь уезд оказался сильно затопленным.

На видеокадрах видно, что улицы города полностью затоплены, в воде находятся множество брошенных автомобилей, люди передвигаются вплавь.