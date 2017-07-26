Сын пекаря Арама завоевывает Олимп: исполняется 75 лет со дня рождения всемирно известного тяжелоатлета Норайра Нурикяна

Сегодня, 26-го июля, исполняется 75 лет со дня рождения всемирно известного тяжелоатлета, дважды чемпиона Олимпийских игр, Героя Болгарии Норайра Нурикяна. Этого знаменитого болгарского спортсмена я помню еще с Мюнхенской олимпиады, где он впервые завоевал титул чемпиона в трудной борьбе за золото с известным советским тяжелоатлетом Дито Шанидзе. Всего 2 месяца тому назад он проиграл Шанидзе на первенстве Европы. Шанидзе был в лучшей спортивной форме, он был явным претендентом на олимпийское золото, чего от него ожидали и тренеры советской сборной. Однако спорт остается спортом, и прогнозы сбываются не всегда.

Получилось так, что во время различных международных соревнований борьба за командное первенство разворачивалась между Советским Союзом, Болгарией и США. Не была исключением и Мюнхенская олимпиада.

С Норайром Нурикяном я встретился впервые в Ереване, в марте1985года, когда он приехал в Армению на соревнования «Кубка дружбы», которые считались «малым чемпионатом мира». Сегодня, когда исполняется 75 лет со дня рождения всемирно известного тяжелоатлета, хочу представить на суд читателя мое интервью с ним, сделанное в далеком 85-м году.

«Я давно мечтал встретить его. Не удавалось. Однажды он в составе сборной Болгарии приехал на сборы в Цахкадзор, а я тогда был в Тюмени.

Наконец представился случай. Норайр Нурикян приехал в Ереван на соревнования «Кубка дружбы» в качестве тренера сборной Болгарии.

И вот уже мы сидим друг напротив друга, с его лица не сходит обаятельная улыбка. Рассказывает о своих впечатлениях о Ереване, Армении. Как-то мне удается перевести наш разговор в другое русло. Он начинает рассказывать о родителях, о себе.

- Мой отец – пекарь Арам, был родом из Адана, оттуда же и мать. Они еле спаслись от Геноцида, обосновались в Болгарии, в городе Сливен. Здесь около 300 армянских семей, есть армянская школа. И я закончил ее, потом учился в местном текстильном техникуме.

-Норайр, как вы стали тяжелоатлетом?

-Случайно. В техникуме мы со сверстниками увлекались баскетболом, гимнастикой. Я мечтал стать баскетболистом.

-Но ведь, мягко говоря, ваш рост не баскетбольный.

-А рост Арменака Аладжаджяна баскетбольный? Однажды мы с ребятали из техникума пошли на стадион, где наш любимый «Локомотив» играл со столичным клубом «Левски». Это было в 1966 году. После игры один из друзей затащил меня в спортзал рядом со стадионом. Там жилистый мужчина предложил мне поднять штангу. Откуда я мог знать, что в дальнейшем этот человек сыграет решающую роль в моей судьбе?

Поднял предложенную им штангу, то же самое сделали мои друзья, но он только мне сказал - «завтра придешь на занятия». Так я стал учеником Ивана Абаджиева.

В 1972 году в Мюнхене я стал первым болгарским тяжелоатлетом, который завоевал высшую ступень пьедестала почета. В мою честь подняли флаг Болгарии, сыграли гимн, и я не мог сдержать себя. Не скрывали слезы и мои товарищи и Иван Абаджиев.

В тот день в Сливене в доме пекаря Арама не закрывалась дверь. Приходили – знакомые и незнакомые. Поздравляли моих родителей, родных.

В Мюнхене я взял реально большой вес. Эта золотая медаль, наверно, самая тяжелая среди моих наград. У меня был грозный соперник – советский спортсмен Дито Шанидзе. В троеборье он показала «гроссмейстерский» результат – 400 кг. Абаджиев воодушевлял меня, повторяя: «Норайр, сегодня – или никогда. Ты должен победить...

И я сделал невозможное: набрал в троеборье 402,5 кг.

1976 год также был олимпийским. Первенство Европы решили провести раздельно. Вы знаете, что уже стало традицией проводить первенство Европы параллельно чемпионату мира. Исключение составляют олимпийские года, когда чемпиона Европы определяют в отдельных состязаниях. Как правило, эти состязания проводятся за 1-2 месяца до олимпиады. Это своеобразная проба сил перед главными сотязаниями года. В 1976 году сильнейшие тяжелоатлеты Европы собрались в Берлине. Я с нетерпением ждал этого дня. После Мюнхена меня преследовали неудачи. В Берлине мне удалось прервать эту цепочку, и я стал чемпионом Европы в весовой категории 56 кг – это звание я завоевал впервые.

В том году золотой медали удостоился также ленинаканский тяжелоатлет Вардан Милитосян. Мы выступали в разных командах, даже – в командах–соперницах, однако это не помешало нам от души поздравить друг друга. Наши товарищи по команде понимали нас – двух армян, ставших соперниками благодаря судьбе. В Берлине я и Вардан подружились, я даже выучил несколько фраз на гюмринском наречии.

Во второй раз я принял участие в Олимпийских играх в Монреале. Тогда мне уже было 28 лет, и я решил расстаться со спортом. Там я во второй раз завоевал олимпийское золото. На родине меня ожидала звезда Героя Болгарии. Так высоко меня оценило правительство страны за вклад в развитие болгарского спорта.

-Норайр, вы бывали в десятках стран мира. Встречались ли вы с армянами?

-Да, я бывал во многих странах, и везде искал армян. Находил и радовался, одновременно – печалился. Я бы многое дал, чтобы не было такого понятия – диаспора. У нас - у армян, есть единая родина. Это Армения....

7 марта 1985 г.

P.S.После этого интервью Норайр Мурикян подарил мне одно из своих фото, на котором армянскими буквами надписал: «Левону Азрояну и его сыновьям – с самыми теплыми и добрыми пожеланиями». Дав мне фото, он сказал:«Специально надписал на армянском, чтобы вы убедились, что язык я знаю».

В конце фотокорреспондент Арменпресс Герберт Багдасарян сфотографировал нас в пресс-баре ереванского стадиона «Динамо». На фото справа – Норайра Нурикян, слева – врач сборной Болгаии Георгий Логанов, в середине – автор этих строк.

Левон Азроян