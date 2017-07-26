Европейские индексы - 25-07-17

МОСКВА, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.45% и составил 12264.31 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5161.08 пункта, британский FTSE вырос на 0.77% и составил 7434.82 пункта, российский MICEX снизился на 0.42% и составил 1923.73 пункта, а RTSI снизился на 0.37% и составил 1009.25 пункта.