Цены на цветные металлы - 25-07-17

ЛОНДОН, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1926.11 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6036.14 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2243.66 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 9615.05 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20175.32 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2765.24 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 57500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.