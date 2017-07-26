Предстоящие новости: 26.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го июля, состоится пресс-конференция замминистра сельского хозяйства Армении Роберта Макаряна. Он представит вопросы открытия второй ярмарки сельхоз продукции, заготовки сельхоз продукции, текущих результатов экспорта сельхоз продукции,пр.

Сегодня, 26-го июля, состоится пресс-конференция замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айка Арутюняна. Он представит итоги работы за первое полугодие.

В Ереване состоится прием по случаю 69-летия независимости Государства Израиль. С приветствием выступят посол Израиля в Армении Элияху Ерушалми, министр по региональному сотрудничеству Израиля Захи Ханегби. Будут присутствовать представители дипломатических представительств, аккредитованных в Армении, депутаты, представители международных организацций, официальные лица. На приеме выступят «Маленькие певцы Армении».

Сегодня, 26-го июля, состоится пресс-конференция политолога Сергея Шакарянца.

В Ереване состоится показ документального фильма «Мурат». После показа пройдет дискуссия.

В Пантеоне «Комитас» состоится открытие памятника Офелии Амбарцумян. Автор памятника – Эмин Погосян.

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