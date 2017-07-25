Россия готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины

Россия готова организовать в Москве встречу президента Государства Палестина Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

По его словам, в условиях роста напряженности вокруг святых мест Иерусалима необходимо "не только стабилизировать текущую ситуацию", но и "открыть реальные политические горизонты для палестино-израильского урегулирования через прямые переговоры сторон на общепризнанной международно-правовой основе".

"Подтверждаем нашу инициативу о проведении в Москве встречи между президентом Аббасом и премьер-министром Нетаньяху", - сказал дипломат.