На обсуждение правительства представлен план ​​либерализации рынка электроэнергии Армении

На обсуждение правительства представлен проект-график либерализации рынка электроэнергии и развития межгосударственной торговли энергетической системы Армении. Как сообщает Арменпресс, этот вопрос включен в повестку заседания правительства на 27 июля.

План действий был согласован с требованиями международных обязательств, связанных с межгосударственной торговлей в энергетической сфере, и не противоречит обязательствам, взятым на себя Арменией в рамках Евразийского экономического союза. Принятие плана действий позволит развивать межгосударственную торговлю на местах и будет способствовать более широкой конкурентоспособности.

Согласно обоснованию документа, необходимость перехода на новый современный рынок электроэнергии в Армении связана с потребностями внутреннего рынка, а также использованием возможностей трансграничной торговли. Приграничная торговля обеспечит взаимовыгодные возможности и будет способствовать повышению эффективности внутреннего рынка.