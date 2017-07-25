ЕАЭС и Чили обсудили возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли

Развитие торгово-экономического сотрудничества между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Чили, в том числе возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), обсудили член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина и заместитель министра торговли Республики Чили Паулина Насаль. Встреча состоялась 25 июля в Москве на площадке Комиссии.

Как отметила Вероника Никишина, у ЕАЭС и Чили – высокий торговый потенциал, который пока реализован не в полной мере. «Мы уверены в наличии возможностей для качественного развития торговли между нашими странами, – сказала министр ЕЭК. – Несмотря на падение товарооборота в 2016 году. Уже за пять месяцев 2017 года взаимная торговля выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, участники встречи отметили активную позицию Чили в области заключения соглашений о свободной торговле. Сейчас у страны – 28 ЗСТ.

Учитывая высокую оценку проведенного в сентябре 2016 года семинара для представителей стран ЕАЭС по обмену опытом в ведении переговоров по соглашениям о ЗСТ, стороны поддержали идею дальнейшего использования такого формата, направленного на обмен наилучшими практиками в сфере развития торгово-экономических связей.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении взаимодействия по широкому спектру вопросов в рамках заключенного в 2015 году Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Чили, включая оценку перспектив создания зоны свободной торговли.