Посол США приветствует достижения министерства юстиции Армении

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян 25 июля принял посла США в Армении Ричарда Миллса

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг представляющих двусторонний интерес законодательных вопросов.

Министр представил послу процесс установки инструментов электронного управления в нескольких сферах министерства юстиции, в частности, о текущих работах по оцифровке судебного архива, установке систем электронного апостиля, электронных нотариатов.

По просьбе посла министр юстиции затронул ряд вопросов, касающихся новой антикоррупционной политики, а также усилий, предпринятых на этом пути и ожидаемых результатов.

В конце встречи посол Ричард Миллс сказал, что поддерживающая нужды народа система правосудия является важной частью независимой демократии. Он поприветствовал достижения министерства в этом процессе и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.