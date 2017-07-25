Председатель Национального Собрания Армении посетил с рабочим визитом Гегаркуникскую область

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 25 июля посетил с рабочим визитом Гегаркуникскую область.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Баблояна сопровождали губернатор Гегаркуника Карен Ботоян и директор «Фонда территориального развития Армении» Ашот Киракосян.

В рамках визита спикер Баблоян посетил Центр развития и реабилитации детей города Гавара. Он прошелся по центру, побеседовал с родителями детей с ограниченными возможностями, специалистами и детьми.

Спикеру сообщили, что в центре открыто 10 постоянных рабочих мест, и все специалисты - местные жители.

После этого Ара Баблоян посетил детский сад N5, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, которые будут завершены в сентябре 2018 года. В новом детском саду будет 4 группы, в одном из которых будут дети с ограниченными возможностями: для них будут предоставлены все необходимые условия для инклюзивного образования.

Спикер парламента также посетил детский дом Гавара, где в настоящее время проживает 58 детей. Баблоян побывал в детском доме, ознакомился с условиями и посетил мероприятие, организованное воспитанниками детского приюта.

«Наша ответственность перед детьми - обеспечить не только их счастливое детство, но и счастливое будущее. Наша программа в основном направлена на защиту прав детей, более того, она должна быть реализована в сфере образования, социального страхования, здравоохранения, культуры и ряда других сфер. Мы должны сделать все, чтобы программа была эффективной, охватив реабилитационный центр - детскую школу-специализацию и трудоустройство», - сказал Баблоян журналистам.

Он придал важность своевременной диагностике и лечению заболеваний, добавив, что чем раньше проблема ребенка будет решена, тем скорее он вернется в семью, что, в свою очередь, будет способствовать разгрузке детских домов.

В конце визита спикер парламента также посетил Медицинский центр, который строится в Севане. Центр будет оснащен новейшими медицинскими технологиями.