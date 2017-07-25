Кремль не комментирует заявление Эрдогана о заключении соглашения о поставках С-400

Кремль не комментирует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заключении соглашения с Россией о поставках С-400. Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС.

"Не комментируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции заявил о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400.



