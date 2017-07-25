Сирийская армия может освободить Ракку от ИГ* за пять часов

Сирийская армия сейчас находится в 30 километрах от города Ракка, удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, освободить ее армия может за 5 часов, заявил РИА Новости бригадный генерал армии.

По его словам, битва за Ракку разделена на три этапа. "Первый начался с освобождения аэродрома Квейрис, поселений Дейр Хафир и Маскане на границе с Иорданией – это были важные пункты для ИГ*. Затем армия смогла войти в юго-западные окрестности Ракки", — заявил генерал.

Второй этап битвы включает освобождение города Эр-Расафа и "сотен нефтегазовых месторождений в этом районе". "Армии удалось обеспечить безопасность дороги Эр-Расафа-Асрия между провинциями Ракка, Хомс и Алеппо", — рассказал собеседник агентства.

"Третий этап сейчас в процессе. В ходе него армии удалось дойти до района, находящегося в 10 километрах от реки Евфрат и в 30 километрах от Ракки. Армия способна вернуть город в течение пяти часов. Вопрос освобождения Ракки связан с моментом начала наступления", — заявил генерал.