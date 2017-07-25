Мэр Еревана встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Армении Тианом Эрлуном. Подчеркнув высокий уровень нынешних армяно-китайских отношений, мэр Тарон Маргарян придал важность роли посла Китая в Армении, и посла Армении в Китайской Народной Республике.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, особо подчеркнув важность расширения взаимодействия между Ереваном и Пекином, Тарон Маргарян заверил, что мэрия Еревана открыта и готова установлению партнерские связи и с другими китайскими городами.

Поздравив Тарона Маргаряна по случаю переизбрания на пост мэра Еревана, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РА Тиан Эрлун выразил благодарность мэру Еревана за проявленное содействие по вопросам, касающимся строительства нового комплекса посольства КНР в РА.

Придав особую важность готовности мэра Еревана Тарона Маргаряна к расширению сотрудничества с городами Китая, посол предложил сформировать взаимовыгодное сотрудничество с городом Циндао, являющимся одним из крупных промышленных центров Китая. Посол Тиан Эрлун также добавил, что в конце августа намечен визит делегации города Циндао в Ереван, что может послужить прекрасным поводом для формирования двусторонних связей.

Поприветствовав предложение посла, мэр Тарон Маргарян отметил, что визит делегации представит возможность более подробно обсудить возможные направления и сферы взаимовыгодного сотрудничества.