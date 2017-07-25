Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу следует расследовать действий властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Трамп написал об этом на своей личной странице в сети Twitter.

"Украинские усилия по саботажу кампании Трампа - "тихо работали на усиление Клинтон", - написал Трамп. - Так что, где расследование, генеральный прокурор",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон и тех, кто совершает утечки разведывательной информации", - добавил президент США.

"Проблема в том, что исполняющий обязанности главы ФБР и человек, в сфере ответственности которого находится расследование в отношении Хиллари, Эндрю Маккейб, получил $700 тыс. от Х[иллари] для жены!" - заявил Тамп.





