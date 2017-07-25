В Лондоне по подозрению в терроризме арестовали 53-летнюю женщину

Полиция Лондона арестовала 53-летнюю женщину, которую подозревают в распространении экстремистских материалов в интернете, сообщает пресс-служба ведомства. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Арест проведен в рамках расследования факта появления в соцсетях ряда материалов экстремистского характера", — говорится в заявлении полиции, поступившем во вторник в РИА Новости.

Сообщается, что женщина была арестована по адресу на юго-западе Лондона в 7.45 (9.45 мск), в настоящее время ее поместили в предварительное заключение в отделении полиции на юге города.

Следователи изъяли и проверяют несколько электронных устройств распространения информации. Подробности пока не сообщаются.