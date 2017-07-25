Боевики обстреляли район Дамаска, где расположено посольство РФ
Четыре ракетных снаряда упали близ посольства Российской Федерации в квартале Мазраа, в сирийской столице Дамаске. Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Аль-Алям.
По информации телеканала, к случившемуся причастны вооруженные группировки. Другие подробности пока не приводятся.
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