Боевики обстреляли район Дамаска, где расположено посольство РФ

Четыре ракетных снаряда упали близ посольства Российской Федерации в квартале Мазраа, в сирийской столице Дамаске. Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Аль-Алям.

По информации телеканала, к случившемуся причастны вооруженные группировки. Другие подробности пока не приводятся.



