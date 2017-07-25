Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши


Совет Федерации попросил президента поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Interfax.

"Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша",- говорится в обращении сенаторов к президенту.

Парламент Польши принял поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных знаков, в том числе советским военнослужащим, освобождавшим Польшу от немецкой оккупации в 1944-1945 годах.



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