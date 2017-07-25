Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования связи с кончиной Веры Акопян

Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования семейству Акопянов в связи с кончиной Заслуженной артистки Республики Армения Веры Акопян. Президент Республики выразил соболезнования семье, родным, близким и коллегам любимой артистки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«С болью принял весть о кончине известной ведущей, декламатора, Заслуженной артистки Республики Армения Веры Акопян. Вера Акопян, в качестве ведущей внесла значительный вклад в дело становления и развития радио Армении, заслуженно пользуясь большой популярностью среди радиослушателей. В качестве декламатора, она на протяжении многих лет преподносила жемчужины армянской поэзии со сцен Армении и Диаспоры», - сказано в телеграмме соболезнования Президента Республики.