Афганские силовики уничтожили более 140 боевиков

Афганские силовики в понедельник в ходе авиаударов уничтожили более 140 боевиков, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление армии.

По информации ВС Афганистана, по меньшей мере 143 боевика радикального движения "Талибан"*, включая девять командиров, были ликвидированы, еще 17 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных по их позициям в северной провинции Фарьяб,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.