После апрельской войны армянская сторона представила в ЕСПЧ более 350 исков против Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал эксперт по международному праву, юрист Ара Казарян.

«Иски представлены по нескольким статьям: право на жизнь, зашрещенное отношение, право на уважение к частной жизни. Например, в письме, направленном нам из приграничного села, пишут, что уже давно перед сном они складывают в сумки паспорта, вешают сумки на дверные ручки. Неважно, были ли там обстрелы или нет – вопрос относится к личной жизни граждан, которые лишены нормальных условий для жизни. Кроме того, мы подняли и имущественные права и вопросы, касающиеся ксенофобии. Людей убивали, грабили только за то, что они армяне»,- сказал эксперт по международному праву, юрист Ара Казарян.

По его словам, ЕСПЧ очень быстро коммунифицировал около 20 дел. «Честно говоря, это нас удивило. ЕСПЧ понял, что на территории СЕ, даже если идут военные действия, обезглавливание военнослужащего является чрезвычайным событием. СЕ не может допустить, чтобы подобное происходило на его территории»,- сказал эксперт по международному праву, юрист Ара Казарян.

По его словам, их рабочая группа продолжает свою деятельность, последнее дело, направленное ими в ЕСПЧ – убийство в окопах 3 армянских военнослужащих во время обстрела у села Чинари.

«Нас очень волбуют периодические обстрекы приграничных сел. Думаем выехать в эти районы, установить связь с жителями, чьи жизни постоянно подвергаются опасности, села понесли урон. Там мы соберем факты,- одним словом, это перманентный процесс, который продлится долго. Знаем, что международные структуры всегда пытались сохранять паритет, но если они воспримут этот конфликт с несколько иных позиций – то, что конфликт возник во имя спасения, а не земельных территорий, то они поймут, что это справедливая борьба»,- сказал эксперт по международному праву, юрист Ара Казарян.

Председатель ОО «Против правового произвола» Лариса Алавердян сказала, что работа должна продолжаться как в политической, так и в юридической плоскостях.

«Вопорс Арцаха нужно поставить в надлежащей плоскости. Азербайджан продолжает военные преступления, используя как запрещенные вооружения, так и направляя их против гражданского населения. Надо довести до сведения в международных инстанциях, что это является проявлением политики геноцида: после сумгаитских событий не было перерыва – продолжающиеся по сей день процессы ожно охарактеризовать именно так»,- сказала Лариса Алавердян. По ее словам, если этого не сделать, то Азербайджан продолжит свою террористическую политику.