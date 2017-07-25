Бако Саакян подписал ряд законов
13:47, 25 Июль, 2017
25 июля Президент Бако Саакян подписал «Судебный кодекс Республики Арцах», законы Республики Арцах «О Контрольно - счетной палате», «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс НКР», «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс НКР», «О внесении изменений в закон «О судебной службе», «О внесении изменения в закон «О бюджетной системе НКР», «О внесении изменения в закон «О казначейской системе», «О внесении изменений в закон «Об общественной службе», «О внесении дополнения в закон «Об аудиторской деятельности», «О внесении изменения в закон «О прокуратуре», «О внесении изменений в закон «О выплатах лицам, занимающим государственные должности», «О внесении изменения в закон «Об организации и проведении проверок в Нагорно-Карабахской Республике», «О внесении изменений в закон «О местном самоуправлении», «О внесении изменения в Избирательный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменения в закон «О партиях», «О внесении изменений в закон «О социальных гарантиях лицам, занимающим государственные должности». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.