В Украине выпущена памятная монета к 200-летию Ивана Айвазовского

Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Коллекции нумизматов пополнятся памятной монетой, выпущенной к 200-летию со дня рождения выдающегося художника-мариниста Ивана (Ованнеса) Айвазовского.

Как сообщается на сайте банка, монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины», и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров. Как сообщает Арменпресс, об этом передает AnalitikaUA.net.

«Выпуск памятной монеты и почтовой марки, посвящённых 200-летию со дня рождения великого художника, является очевидным свидетельством государственного признания вклада Ивана Айвазовского в сокровищницу мировой живописи и ярко иллюстрирует феномен взаимного обогащения армянской и украинской культур», – отметил в комментарии AnalitikaUA.net, украинский обозреватель, историк, член Украинского геральдического общества Максим Царенко.

Как уже сообщалось, в регионах страны мероприятия, посвященные 200-летию Ивана Айвазовского стартовали с выставочного цикла в Николаеве, где прошло уже несколько мероприятий в честь известного мариниста.

Выставка работ известного художника, состоялась также в Национальном музее Киевская картинная галерея.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, культура традиционно находится в центре внимания организации.