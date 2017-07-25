Водителю предъявлено обвинение в наезде на 9-летнего ребенка в Сюнике

В рамках расследуемого следственным управлением Следственного комитета Армении по Сюникской области уголовного дела по факту наезда на девятилетнюю девочку обвинение предъявлено водителю автомобиля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, ранее СК сообщил, что 21-го июля примерно в 22:10 на 307-м километре автотрассы Ереван-Мегри автомобиль марки «Lexus GX470», нарушив правила дорожного движения, на проезжей части дороги совершил наезд на жительницу города Капана(2008 года рождения), в результате чего ребенок от полученных травм скончался, а водитель – сбежал с места ДТП.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Армении по Сюникской области возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 242 и статьи 244 Уголовного кодекса Армении. В результате предпринятых по уголовному делу следственных и оперативно-розыскных действий были установлены ряд имеющих существенное значение для дела обстоятельств и личность водителя автомашины: им оказался молодой человек, 1991 года рождения.

На основе добытых достаточных доказательств водителю автомобиля марки «Lexus GX470» предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 242 и статьи 244 Уголовного кодекса Армении. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие продолжается.