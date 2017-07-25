Корни армянофобии в Азербайджане глубоки: констатируют омбудсмены Армении и Арцаха

Армянофобия в Азербайджане имеет глубокие корни, и азербайджанская сторона не упускает возможности еще более углубить эту ненависть. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян. «В Азербайджане лишить армянина жизни считается большой честью. Апрельские зверства, добытия до и после этого обусловлены, в том числе, и армянофобией. С первых же дней апрельской войны проделана огромная работа, и в составленных докладах акцент ставится и на армянофобии»,- сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

По его словам, Азербайджан вкладывает большие средства и проводит лоббизм, следовательно, армянская сторона должна повысить свою активность по различным направлениям. Как сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян, за это время армянская сторона собрала фактический материал, подготовила доклады, которые преддставила международным структурам. По его словам, сейчас они продолжат действовать по различным каналам.

По поводу подготовленных до сих пор докладов Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян сказал, что акценты ставились по нескольким направлениям: армянофобия, обстрелы и бомардировка гражданских лиц, зверства азербайджанцев по отношению к армянам, которые оказались под их контролем. «Сбор фактического материала проводился с первых же дней апрельской войны, была собрана объемная информация. После этого продолжался мониторинг, изучая азербайджанские источники, которые дают доказательства этим зверствам. Международным структурам представлены соответствующие доклады. Должен подчеркнуть, что этот процесс имеет начало, но не имеет конца»,- сказал Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выразил свою озабоченность по поводу того, что в оценках международных структур отсутствует адресность. Он подчеркнул, что надо продолжать работу во всех звеньях: при малейших нарушениях надо их фиксировать и предоставлять факты международному сообществу.