Президент Польши подписал один из трех законопроектов о реформе судебной системы

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законопроектов, входящих в пакет документов о реформе судебной системы. Об этом сообщил во вторник представитель президентской канцелярии Анджей Муха. По его словам, подписанный законопроект касается деятельности обычных судов.

В понедельник Анджей Дуда наложил вето на весь пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил тогда, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению оппозиции, разработанный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии. С осуждением планируемых судебных реформ также выступала Европейская комиссия.



