Нишанян обратился к Греции с просьбой о предоставлении убежища: интервью с «Арменпресс»

Стамбульский интеллигент, филолог Севан Нишанян, который 14-го июля объявил о своем побеге из турецкой тюрьмы, обратился к Греции с просьбой о предоставлении убежища. Он рассказал о том, что после благополучного исхода своего дела хотел бы посетить Армению«Арменпресс» представляет эксклюзивное интервью с ним.



-Г-н Нишанян, в одном из своих интервью вы сообщили, что едете в Грецию. Вы обратились к Греции с просьбой о предоставлении убежища?

-Сегодня мы начинаем процедуры. Я изначально рассматривал Грецию как свою вторую или третью родину, это красивая и цивилизованная страна. Буду рад начать новый этап своей жизни именно там.

-Больше всего всех интересует вопрос – как вам удалось сбежать из тюрьмы?

-Легко. Проблем не возникло. Побег мы планировали 1.5-2 года, однако планы не понадобилис. Просто прошагали и ушли.

- После побега вы сказали, что, имея деньги, в этой стране возможно сделать все. Как вы оцениваете нынешнее положение в системе правосудия Турции?

- В Турции – бессмыленный бюрократический механизм, полностью оторванный от реальности. Если понять его логику, то легко можно обойти его.

-В своем микроблоге вы записали после побега: «Птичка улетела. Желаю того же оставшимся 80 миллионам». Насколько я знаю, ваша семья сейчас находится в Турции. Не боитесь ли за них?

-Четверо моих взрослых детей находятся сейчас в Турции на летних каникулах. Они взрослые, разумные люди. Не думаю, что с ними что-то случится.

-Вы не сидели без дела и в тюрьме – писали книги. Захватили ли вы их с собой?

-Я оставил там штаны с рубашкой, но как я мог оставить книги и тетради? Прежде всего, мне надо пересмотреть словарь корней. У меня было много времени в тюрьме для работы над ним. Кроме того, я писал об истории турецкого языка. Затем – диалоги о религии. Подготовка книг к печати продлится год. В письмах своей дочери Анаит я написал маленькую книгу, но не уверен – захочу ли я ее опубликовать.

-Намерены ли вы посетить в будущем Армению?

-Когда у меня будет законное право на поездки, при первой же возможности я посещу Армению. В тюрьме я получал от своих друзей из Армении поддержку и любовь, я хотел бы поблагодарить многих.

-Благодарю вас за интервью. Желаю вам удачи во всех начинаниях. С ндеждой на встречу в Армении...