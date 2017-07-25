У иных наций имеются армянские генетические элементы: Левон Епископосян делает новые открытия в области армянского генофонда

О генетической картографии исторической Армении и об армянском генофонде корреспондент «Арменпресс» побеседовал с доктором биологических наук, профессором, сотрудником Института молекулярной биологии НАНА Левоном Епископосяном.

-Г-н Епископосян, на каком этапе сейчас находится генетическая картография исторической Армении?

-До завершения генетической картографии исторической Армении есть еще много времени, надо собрать около 300-400 образцов. Сейчас мы набрали около 150 образцов. Процесс сбора довольно трудный: нужны образцы людей, чьи предки проживали на той же самой месности.

-Какие результаты имеются на сегодня?

-Есть территории исторической Армении, где мы не только собрали материал, но и классифицировали его и изучили; это Арцах, Араратская долина, Эрзрум.

-Есть ли у других наций армянские генетические элементы?

- Армянские генетические элементы есть и у других наций, что обусловлено ассимиляцией и миграцией. Наш регион был транзитной зоной: когда Ближний Восток мигрировал на север – в Европу, народы проходили через наш регион, вобрав в себя особенностим присущие нам.

Народы сегодняшней Европы, севера Азии, пересекали наш регион, и логично, что они иметь характеристики, присущие генному коду народов Ближнего Востока и Кавказа. проживающие на ее. На территории современной Италии 3000-4000 лет назад проживали этруски, в генофонде которых имеются армянские элементы, что означает, что они проходили через наш регион.

- Г-н Епископосян, а есть ли у армян генетические элементы иных наций?

-С ин ыми народами всегда контагировали элиты, однако в старину большинство армянских царей не были армянского происхождения. А простой народ с чужаками не имел генетических контактов.

-В одном из ваших интервью вы говорили, что для проведения картографии вам нужна помощь диаспоры, о какой помощи вы говорили?

-Я прошу приезжающих из диаспоры связаться со мной и сдать образцы, если они соответствуют вышеуказанным требованиям и имеют желание сделать это. Уже есть такие – вчера образцы сдали 4 человека. Надеюсь, что до конца туристического сезона сможем взять несколько десятков образцов.

-Наши недружественные соседи пытаются доказать, что армяне в нашем регионе являются пришельцами. Какие противомеры предпринимаются в этом направлении?

-Недавно вышла в свет статья “Current biology”, авторы которой, в основном, армяне. На основании исследований ДНК мы смогли доказать, что мы живем в этом регионе, как минимум, около 8000 лет. Этим мы смогли дать достойный ответ на утверждения соседей о том, будто армяне – пришлый народ.

-Поможет ли картография в вопросе обнаружения некоторых заболеваний и их лечении?

- Эти данные нужны не только для арменоведения, но и для медицинской генетики. Мы имеем достаточно редкие болезни, надо выяснить их генетические предпосылки, включая те мутации, которые присущи армянскому генотипу.

-Что вы скажете о периодической болезни и другой генетической патологии, присущей армянам?

-К счастью, здоровье армянской нации достаточно стабильное, на сегодня самой проблематичной является периодическая болезнь. Но мы должны понять и положительную сторону этой мутации, а картография поможет обнаружуть маршруты распространения этого заболевания.

-Были ли в процессе вашей работы открытия, которые противоречат каким-либо историческим событиям?

-К счастью, наша история записана достаточно четко, у нас нет заказных данных. Что беспокоит – так это то, что в арменоведении все еще бытует мнение, особенно, за рубежом, будта армяне являются пришлым народом на этой территории, который 3000 лет назад мигрировал с Балкан. Эта теория никак не соответствует генетическим данным, поскольку последние доказывают, что мы живем в этом регионе, как минимум, около 8000 лет. Армянский народ является аборигеном с периода, предшествовавшего неолиту. Армянскин генофонд является аутентичным на данной территории. Для распространения полученных данных на прочие отрасли нам требуется помощь историков, филологов, археологов.

-Что станет вашей следующей работой?

-Наша следующая работа – изучение мужского генофонда, что затратно и трудоемко. Надеюсь, в следующем году мы сможем ответить на эти вопросы.

Интервью Анны Григорян