Новый президент Индии официально вступил в должность

Новый президент Индии Рам Натх Ковинд, избранный 17 июля, во вторник принес присягу и официально вступил в должность.

Церемония, транслировавшаяся местным телевидением, проходила в центральном холле парламента, куда Ковинд и теперь уже бывший президент Пранаб Кумар Мукерджи прибыли вместе от президентского дворца в центре Нью-Дели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После торжественной клятвы Ковинд обратился с речью к собравшимся — депутатам обеих палат парламента и высокопоставленным гостям, в том числе представителям иностранных дипмиссий.

Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны 17 июля, набрав 65,65% голосов коллегии выборщиков (состоит из депутатов центрального и региональных парламентов). Ковинд был выдвинут кандидатом в президенты правящим Национальным демократическим альянсом, ведущую роль в котором играет партия премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната Парти.