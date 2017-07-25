Израиль уберет металлодетекторы около Храмовой горы

Власти Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Им на смену придут камеры видеонаблюдения. Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

Такое решение стало результатом интенсивных переговоров между израильской полицией и фирмами, занимающимися безопасностью.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс.

За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими полиьейскими, приведшие к человеческим жертвам. В своем доме были убиты три израильтянина.

