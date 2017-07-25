Колумбия опровергла утверждения венесуэльских властей об участии в заговоре против Мадуро

Колумбия никогда не вмешивалась во внутренние дела Венесуэлы и желает, чтобы венесуэльцы сами нашли выход из сложившейся ситуации в стране. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства иностранных дел Колумбии. Так колумбийские власти ответили на утверждения главы МИД Венесуэлы Самуэля Монкады о том, что ЦРУ США вместе с Мексикой и Колумбией работают над "свержением демократического правительства" Боливарианской Республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ведомстве подчеркивают, что Колумбия строит свою внешнюю политику на основе уважения принципов международного права и правового государства. "Мы опровергаем существование [со стороны Колумбии] каких-либо действий по вмешательству в дела Венесуэлы", - отмечается в тексте официального заявления.

31 марта этого года Колумбия отозвала своего посла в Венесуэле для консультаций после решения Верховного суда этой страны о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента, что также стало причиной самых крупных за последние годы акций протеста венесуэльской оппозиции против исполнительной власти, в результате которых погибло более 100 человек.



