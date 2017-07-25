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«Алашкерт» начал готовиться к первенству Армении


После кратковременного отдыха, футбольный клуб «Алашкерт» возобновил тренировки, готовясь к первенству высшей лиги Армении.

Как передает «Арменпресс», в первом туре футбольный клуб «Алашкерт» 4-го августа сыграет с клубом «Ширак».

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