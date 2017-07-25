Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

На проспекте Комитаса будет изменена организация движения транспорта


Дорожная полиция Армении сообщает об очередном изменении в организации движения транспорта на трех перекрестках в Ереване во избежание пробок и задержек движения транспортных средств, сообщает пресс-служба полиции.

Как передает «Арменпресс»,  согласно сообщению, изменения будут введены с 27-го июля на перекрестках проспект Комитаса – ул. Тиграняна, проспект Комитаса – ул. Грибоедова и проспект Комитаса – ул. Врацакан. 

На перекрестке проспект Комитаса – ул. Тиграняна со стороны улицы Давита Анахта посредством переноса двойной сплошной линии будет добавлена дополнительная 4-я полоса движения. Теперь с крайней левой полосы можно будет поворачивать только налево на улицу Тиграняна или осуществлять разворот, тем самым не препятствуя движению вперед.

На перекрестах проспект Комитаса – ул. Грибоедова и проспект Комитаса – ул. Врацакан аналогичные изменения будут осуществлены с обеих сторон проспекта.

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