Волкер подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия Украине

Вашингтон рассматривает вопрос о возможном направлении американского оружия Украине. Это подтвердил во вторник специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Би-би-си.

"Оборонительное оружие позволит Украине защитить себя", - сказал он. В то же время Волкер не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на этот шаг. "Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул он, отвечая на вопросы по итогам своей поездки на Украину и посещения подконтрольных Киеву территорий Донбасса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Волкер также считает, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.



