Мужская сборная Армении по баскетболу победила Казахстан

Мужская сборная Армении по баскетболу в рамках подготовки к отборочному этапу чемпионата мира вчера провела товарищеский матч со сборной Казахстана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, игра закончилась победой нашей команды со счетом 79:67. Встреча состоялась в спорткомплексе КГД при правительстве.

26 июля сборная Армении сыграет со сборной Албании, которая сегодня прибыла в Ереван.

27 июля встретятся Албания и Казахстан. Две лучшие команды по итогам трех матчей 28 июля сыграют в финальном поединке.