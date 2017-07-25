МИД КНР призвал Индию вывести военных с китайской территории

Глава китайского МИД Ван И призвал индийские власти немедленно вывести своих военных с китайской территории в районе штата Сикким, что позволит решить возникшую напряженность между двумя странами, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Напряженность между Индией и Китаем возникла в конце июня, когда группа индийских пограничников незаконно пересекла китайско-индийскую границу в районе штата Сикким. По заявлениям китайской стороны, это препятствует работе китайских пограничников в районе Дунлан (в Тибетском автономном районе). После этого Китай многократно призывал Индию вывести своих военных с китайской территории,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным китайского МИД, статус участка китайско-индийской границы в районе штата Сикким оговорен в соглашении от 1890 года между Китаем и Великобританией, и после провозглашения независимости Индии правительство страны многократно подтверждало в письменной форме, что обе стороны признают отсутствие между ними каких-либо противоречий относительно сиккимского участка границы.