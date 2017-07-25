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Ушла из жизни известная чтец и ведущая Вера Акопян


24-го июля в возрасте 89 лет ушла из жизни известная чтец и ведущая Вера Акопян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, панихида состоится 25-го июля, в  18:00-20:00, по адресу Ереван, ул. Айгедзор, 3. Прощание состоится 26-го июля, в    12:00-13:00, в Доме камерной музыки имени Комитаса.

Редколлегия «Арменпресс» выражает соболезнование семье и родным покойной и делит с ними горе утраты.

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