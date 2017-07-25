Генсек ООН призвал Катар и оппонентов урегулировать кризис путем компромисса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал Катару, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Бахрейну и Египту на необходимость вступить в переговоры и найти взаимоприемлемые пути выхода из дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя предложение эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани начать диалог,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, административный глава международного сообщества высоко ценит посреднические усилия Кувейта в урегулировании регионального кризиса и надеется на их продолжение ввиду "позитивных сигналов", последовавших от сторон.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада.

В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Катаре посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для урегулирования кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.



