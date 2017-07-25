В Шираке ожидается богатый урожай картофеля и зерновых
На селекционной станции Гюмри уже начались уборочные работы. 22-го июля с ними ознакомился замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян. Он посетил также село Ахурян, где готовятся к уборке картофеля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.Представитель шотландской компании IPM, афроном Аристакес Уноян сообщил замминистра, что в прошлом году он получил с гектара 70 тон урожая, а в этом году ожидает большего сбора картофеля.
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