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Отныне в Армении документы в формате апостила будут предоставляться на английском языке


С 22-го июля 2017 года в Армении документы в формате апостила будут предоставляться Министерством юстиции Армении на английском языке.

Граждане уже не будут вынуждены переводить его с армянского, затрачивая на это дополнительные финансы и время.   Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

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