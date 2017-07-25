Отныне в Армении документы в формате апостила будут предоставляться на английском языке

С 22-го июля 2017 года в Армении документы в формате апостила будут предоставляться Министерством юстиции Армении на английском языке.

Граждане уже не будут вынуждены переводить его с армянского, затрачивая на это дополнительные финансы и время. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.