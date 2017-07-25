В Казахстане проживает около 25 тысяч армян: рассказывает депутат-армянка из Казахстана

Межпарламентские связи между Арменией и Казахстаном находятся на довольно высоком уровне. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала депутат-армянка из Казахстана Наринэ Микаэлян.

«Сейчас в Армении сформировался новый парламент, более активная работа с которым начнется, вероятно, с сентября, однако, до сих пор межпарламентские связи между Арменией и Казахстаном находились на довольно высоком уровне. Я несколько раз побывала в Армении, принимала участие в различных мероприятиях, представляя Казахстан. Недавно встречалась с высокопоставленными лицами из НС Армении, есть 2-сторонняя готовность развивать межпарламентские связи между Арменией и Казахстаном»,- сказала депутат-армянка из Казахстана Наринэ Микаэлян.

По ее словам, достаточно активно работают и диппредставительства обеих стран.

Говоря о задачах сохранения армянства, депутат-армянка из Казахстана Наринэ Микаэлян сказала, что в Казахстане для нацменьшинств созданы все условия для сохранения своего языка и культуры. По официальным данным, в Казахстане проживает около 25 тысяч армян, однако в связи с сезонной миграцией их число достигает до 35 тысяч. В осмовном, они сконцентрированы в крупных городах.

Как сказала Наринэ Микаэлян, армяне заняты почти во всех отраслях: торговле, здравоохранении, культуре, законодательстве, полиции, пр. Например, Барсег Туманян поет в опере, в Казахстане творит скульптор Эдвард Казарян, известен винодел Артуш Карапетян.

«Мы считаем себя частью этой страны, Казахстан – наш дом. Конечно, мы сохраняем связи с Арменией. В Казахстане для нацменьшинств созданы все условия для сохранения своего языка и культуры. По поручени президента Казахстана здесь создана «Парламентская ассамблея народа Казахстана», где представлены все национальные общины»,- сказала Наринэ Микаэлян.

Указанное образование имеет ежегодную обязательную программу, направленную на сохранеение языка и культуры народов. Во всех тех крупных городах, где есть армяне, имеются армянские воскресные школы, культурные центры. Община отмечает все национальные праздники, проводятся концерты, культурные мероприятия. Наринэ Микаэлян, как депутат, работает с армянской и другими общинами, поднимая в парламенте волнующие их вопросы.

Председатель культурного центра «Ван», действующего в Астане, Саак Салумян рассказал о работе, проводимой центром в целях сохранения армянства.

«Для этого мы прилагаем все усилия, у нас есть танцевальная группа, в которой, кстати есть и представители других наций, интересующиеся армянскими танцами. В Астане есть армянская воскресная школа, где сейчас учатся 25-30 человек. родившиеся здесь дети с трудом говорят по армянски, и мы делаем все, чтобы приучить их к армянской среде и культуре»,- сказал Саак Салумян.

По его словам, они активно сотрудничают с Министерством диаспоры Армении, откуда получают методические материалы и литературу, затем – с посольством Армении в Казахстане.