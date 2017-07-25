В области Вайоц Дзор произошло 4-балльное землетрясение , которое было ощутимо в нескольких населенных пунктах

Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении зарегистрировала 24-го июля в 21:55 по местному времени (17:55 по Гринвичу) землетрясение, координаты которого соответствуют 39.690 северной широты и 45.390 восточной долготы, что находится на 6 км западнее города Вайк, Армения. Глубина очага – 10 км, сила землетрясения - 3,0 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

В эпицентре сила подземных толчков равнялась 4 баллам. Землетрясение ощущалось в селах Ехегис, Артабуйнк, Орбатех силою в 2-3 балла и в городе Ехегнадзор силою в 2-3 балла.